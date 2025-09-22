Ek vergi geliyor: Yurt dışından otomobil getirmek artık daha pahalı

Otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında bazı binek otomobillerin dış alımında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, iç ve dış piyasa gelişmelerinin, küresel trendlerin ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda, otomotiv sektörünün, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve Türkiye'yi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak, otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Bu kapsamda, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar yüksek olanının, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır."

- İthalatına başlananlar için geçiş süreci

Açıklamada, düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve Karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60. gün yürürlüğe gireceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."