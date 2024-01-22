Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündem 'kripto varlık' düzenlemesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

22.01.2024 11:20:020
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündem 'kripto varlık' düzenlemesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kripto varlık düzenleme taslağı da olmak üzere bir dizi gündemi değerlendirmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


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