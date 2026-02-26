"Ekonomi politikalarıyla temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor" ifadesini kullandı.

26.02.2026 15:01:380
Paylaş Tweet Paylaş
"Ekonomi politikalarıyla temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekonomik güven endeksinin, şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."




Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Anket sonucu: 19 ekonomistin büyüme tahmini belli oldu

Anket sonucu: 19 ekonomistin büyüme tahmini belli oldu

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

2026 küresel ekonomi için bir dönüm noktası mı?

2026 küresel ekonomi için bir dönüm noktası mı?

Yorum Yaz