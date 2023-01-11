Ekonomide öngürülmesi zor yıl: Şirket bütçeleri neye göre kurgulanıyor?

2023’de Türkiye’de bir seçim atmosferi yaşanacak. “Öngürülmesi” zor bu yeni yılda şirketler, 2023 bütçelerini her şeye rağmen “büyüme” üzerine kurguluyor.

Bütçelerde Türkiye ekonomisi için “sınırlı” büyüme öngörülürken enflasyon ve kurun yukarı ivmesini devam ettireceği görüşü hakim...

Özlem Aydın Ayvacı

Capital Aralık 2022 sayısından

Sadece Türkiye’de değil dünya çapında sorun var. Devam eden savaş, enerji ve tedarikte yaşanan sıkıntılar, yüksek enflasyon ve düşen alım gücüyle daralan talep… Üstelik 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de bir de seçim atmosferi yaşanacak. Yani tam anlamıyla “öngürülmesi” zor bir yeni yıl bekleniyor. Bu tabloda şirketler, 2023 bütçelerini her şeye rağmen “büyüme” üzerine kurguluyor. Bütçelerde Türkiye ekonomisi için “sınırlı” büyüme öngörülürken enflasyon ve kurun yukarı ivmesini devam ettireceği görüşü hakim.

Türkiye uzun yıllar boyunca düşük enflasyonla yaşadıktan sonra 2021 sonlarına doğru yeniden yüksek enflasyon sürecine girdi. 2022 bütçeleri tam da bu ortamda, büyük bir belirsizlikle hazırlandı. Bazı şirketler, volatilitenin çok fazla olmasından dolayı fazla revizyon yapmayı uygun bulmazken bazıları bütçesini her ay gözden geçirdi. Yükselen ücretler hammadde maliyetlerinin aşırı artışı, savaşın yarattığı tedarik ve enerji sorunu, 2022 yılı için bütçelenen riskler arasında yer aldı. Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, “Aslında bu kelimeyi hiç sevmiyorum ama bugünlerde en çok kullanmak zorunda kaldığımız kelime” diyerek öngörülemezliğe dikkat çekiyor.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “Haziran-temmuz aylarına kadar döviz kurlarının TL karşısında değer kazanması muhtemel görünüyor. TCMB 2023 beklentileri de dikkate alındığında, enflasyon yine söz konusu döneme kadar artış eğiliminde olabilir” diyor.

EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı Seda Akkuş Tecer, “Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi gelişmişliğin göstergesi olan konulardan maalesef enflasyon muhasebesinin konuşulduğu eski günlere dönüş yaptık” diye konuşuyor...

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