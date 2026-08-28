Ekonomik güven ağustosta arttı: Endeks 100 seviyesini aştı

Ekonomik Güven Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükselerek 100,6 seviyesine çıktı.

28.08.2026 11:11:500
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Ekonomik güven ağustosta arttı: Endeks 100 seviyesini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

Son 5 yılın aylık verileri

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,598,9
Temmuz94,599,794,396,199,8
Ağustos95,194,593,197,7100,6
Eylül95,195,79597,7
Ekim9896,898,198
Kasım97,795,597,199,3
Aralık98,696,598,899,4

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