Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

30.12.2024 11:03:240
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Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi. Söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,4 değerini aldı.

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