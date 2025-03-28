Ekonomik güven endeksi açıklandı-28 Mart

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu.

28.03.2025 10:35:240
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Ekonomik güven endeksi açıklandı-28 Mart

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

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