Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında azaldı

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azaldı.

27.06.2024 10:35:020
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Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.

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