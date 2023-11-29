Ekonomik güven endeksi Kasım ayında geriledi

Kasım ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini aldı.

29.11.2023 10:32:590
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Ekonomik güven endeksi Kasım ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3'e geriledi.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı. Endeks Ekim ayında 96,5 değerini almıştı.

Bir önceki aya göre Kasım ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



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