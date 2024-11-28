Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

TÜİK'in açıkladığı kasım ayına ilişkin verilere göre; Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 imalat sanayisi güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

28.11.2024 11:32:240
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Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

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