Ekonomik güven endeksi Mart'ta geriledi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Şubat ayında 97,5 iken, Mart ayında %5,9 oranında azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %7,6 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,0 oranında azalarak 92,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 101,7 değerini aldı. Tüketici Güven Endeksi Mart ayında %1,7 oranında artarak 58,2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 77,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.