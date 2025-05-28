Ekonomik Güven Endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu.

28.05.2025 10:24:220
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Ekonomik Güven Endeksi mayısta arttı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

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