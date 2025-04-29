Ekonomik güven endeksi nisan ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 oldu.

29.04.2025 10:31:540
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Ekonomik güven endeksi nisan ayında azaldı

Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks martta 100,8 iken, nisanda yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,3 azalarak 100,8 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 düşüşle 109,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2 düşüşle 85,1 değerini aldı.

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