Ekonominin kalbi Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde atacak

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri olarak, 20-21 Mart 2020’de gerçekleştireceğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne sizleri de bekliyoruz. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek Uludağ Ekonomi Zirvesi için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne geçtiğimiz yıl 100’ün üzerinde konuşmacı, 2 bin 200 katılımcı yer aldı. 30 markanın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik iş dünyasının nabzının attığı müthiş bir buluşma oldu. Zaman içinde artan konuşmacı ve katılımcı sayısı, organizasyonun Türkiye’de büyük bir ihtiyacı karşıladığını gösteriyor. Peki 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek yeni buluşmada sizleri neler bekliyor?

İŞ DÜNYASI ULUDAĞ’DA

*Zirve, Türk iş dünyasına bir araya gelme ve birlikte “tablonun geneline” bakma fırsatı sunuyor. Makro bakış açısı, farklı görüşler, tartışmalar zirveyi renklendiriyor. Bu yıl zirveye katılacak iş dünyası yetkileri, hem dünyaya hem Türkiye’ye geniş bir perspektiften bakma şansını yakalayacak.

*Zirve’de yer alacak 20’ye yakın panelde “dünya ekonomisinin yönü”, “global iş ve yatırım fırsatları” , “büyüyen şirketler”, “yarının teknolojileri”, “dijital iş ve verimlilik”, “yeni nesil sosyal sorumluluk”, “sürdürülebilirlik”, “akıllı tarım” ve “değişen enerji stratejileri” gibi başlıklarda sektörleri, odaklı bir bakış açısıyla derinlemesine tartışıyoruz. Alanının öncü liderleri, bakış açılarını ve çözüm önerilerini panellerde iş dünyasıyla paylaşacak.

*Bunun dışında zirvede yer alan kapalı oturumlar da büyük ilgi görüyor. Bu oturumlarda özel başlıklarla niş toplantılar yapılıyor. Bu toplantılara özel isimler konuşmacı olarak katılıyor. Kanaat önderleri, patron ve CEO’ların katıldığı oturumlar kişiye özel davetlerle gerçekleştiriliyor.

YABANCILARDAN YOĞUN İLGİ

Oturumlara Katar’dan Pakistan’a Çin’den Zimbabve’ye dünyanın pek çok ülkesinden özel konuşmacılar da katılıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca tanınmış start up’lar, başarı öykülerini anlatmak üzere zirvede olacak. Kendini yoksul kadınlara ped üretmeye adayan girişimci Arunachalam Muruganantham ile Leap Motion, Mars One, Hanson Robotics’in kurucularıyla da zirvede tanışma imkanı bulmak mümkün.

Dünyaca ünlü ekonomistler de zirveye özel konuşmalarla global bir bakış açısı katacak. BRIC’ın yaratıcısı ekonomist Lord Jim O’Neill ile gelişmekte olan ülkeler konusunda uzman Prof. Dr. Steve Hanke’in görüşlerini öğrenmek, onlarla tanışmak isteyen iş insanları için zirve mükemmel bir ortam sunuyor.

NETWORKING FIRSATLARI

Oturum aralarında lobi ve fuaye alanlarında dev şirketlerin liderleri, bir araya geliyor; müthiş bir network ağı oluşuyor. Tanışmak istenilen ve görüşleri merak edilen iş insanlarıyla temas etme imkanı vermesi açısından da zirve değerlendirilebilir.

Açılış resepsiyonuyla başlayan zirvede Gala Gece’si, öğlen yemekleri, kahvaltılarda iş insanları bir araya geliyor, birlikte eğlenirken keyifli vakit geçiriyorlar. Sizler de bu özel yemeklerde yerinizi alarak bu ortamda kendiniz ve şirketiniz için değer yaratabilirsiniz. 100’den fazla medya mensubu da zirvede yer alıyor. Medya mensuplarıyla bir araya gelmek ve mesajlarını onlara aktarmak isteyen şirketler için de pek çok fırsat var. Özel röportajlar, basın tanıtımları yapmak için de imkanlar mevcut.

GİRİŞİMCİLER DE ORADA

Stars of Region yarışmasının finali ve ödül törenini de her yıl olduğu gibi bu yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gerçekleşecek. Galata Business Angels iş birliğiyle gerçekleştirilecek Stars Of Region yarışmasına geçen yıl Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu. Bu yıl ilginin daha yüksek olması bekleniyor. Girişimcilerle tanışmak, onları anlamak ve iletişim kurmak için Zirve elverişli bir ortam sunuyor.

SON OLARAK…

9. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde olmak için neden çok. Bütün bunlara ek olarak özel bir konserle de keyifli vakit geçirme garantisi veriyoruz.

www.uludagekonomizirvesi.org

Sponsorluk olanakları için : [email protected]