Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz açılış konuşması

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşti.

15.11.2023 13:53:070
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Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz açılış konuşması

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi kapsamında finans sektörünün dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentiler ele alındı. Finans dünyasının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede, Bankacılığın Dijitalleşme Vizyonu, Dijitalleşmenin Finansa Etkisi, Ödeme Sistemleri ve E-Para, Yeni Teknolojiler Finansa Nasıl Yön Verecek başlıklı paneller yer aldı.

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