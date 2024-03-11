Ekonomistler Mart'ta Fed'den ne bekliyor?

Fed, faiz indiriminde mart ihtimalini oldukça zayıflattı. Son gelen verilerin ardından ekonomistlere göre Fed’in faizi daha geç ve daha az indirme tehlikesi gittikçe azalıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerinin ise mart ayı gibi erken bir tarihte başlamayacağının sinyalini verdi.

ABD Merkez Bankası, yeni faiz kararını mart ayındaki toplantının sonunda açıklayacak. FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor.

Faiz beklentisi ne yönde?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.



Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.



Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre'deki sunumda faiz indirimleri için “Uzakta değiliz” açıklaması yapmasının ardından gözler 19-20 Mart’ta gerçekleştirilecek toplantıya çevrilmiş durumda.

Toplantıda Fed’in beşinci kez üst üste faizleri sabit tutması beklenirken ekonomistlerin odak noktası üyelerin ekonomik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte olacak.

Noktasal grafikte 2024 için üç faiz indirimi beklentisinin korunması durumunda ilk faiz indirimi için Haziran ayı beklentisi kuvvetlenmiş olacak.

Dreyfus and Mellon Başekonomisti Vincent Reinhart’a göre Fed’in Mart mesajı “Doğru yolda ilerliyoruz” olacak. Reinhart, Fed üyelerinin parasal gevşeme için yeterli güven seviyesinden uzakta olmadığı görüşünde.

LH Meyer/Monetary Policy Analytics Ekonomisti Derek Tang ise yüzde 3,9 işsizlik oranı ve azalan ücret artış hızı verilerinin Fed’in faiz indirimini erteleme veya ölçeğini düşürme tehlikesini azalttığını dile getirdi.

Tang “Powell’ın faiz indirimi için yeterli güven seviyesinden uzakta olmadıklarını açıklaması halen geçerli olacak” yorumunu yaptı.

KPMG LLP Başekonomisti Diane Swonk’a göre ise faiz indirimlerinin nasıl yapılacağı konusunda Fed üyeleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir.

FED'in son faiz kararı

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.