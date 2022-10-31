Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahmini

Ekonomistler, ekim Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor.

31.10.2022 16:04:170
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahmini

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahmini

Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

SPK ve Milli Piyango üst yönetimine yeni atamalar

SPK ve Milli Piyango üst yönetimine yeni atamalar

'Şahane' ve 'efsane' kampanyalar için uyarı

'Şahane' ve 'efsane' kampanyalar için uyarı

BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın başlıyor

BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın başlıyor

ABD'de 'ultra şahin' para politikalarının sonuna yaklaşılıyor

ABD'de 'ultra şahin' para politikalarının sonuna yaklaşılıyor

Yorum Yaz