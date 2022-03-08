Ekonomistlerin enflasyon tahmini: Beklenti anketinden ne çıktı?

AA Finans'ın TÜİK tarafından 11 Mart Cuma açıklanacak Ocak 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

8.03.2022 16:02:000
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Ekonomistlerin enflasyon tahmini: Beklenti anketinden ne çıktı?

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mart Cuma açıklanacak Ocak 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,1 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 12,1 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ocak döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,8 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 14,4, aylık bazda yüzde 1,6 artmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 14,3 yükselmişti.

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