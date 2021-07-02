Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini açıklandı

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 5 Temmuz’da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek.