Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi ne?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

29.11.2024 17:06:300
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Hedef kalıcı liderlik

Hedef kalıcı liderlik

Alıma sert fren

Alıma sert fren

Direnç noktası

Direnç noktası

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

Çıkış ne zaman?

Çıkış ne zaman?

Yorum Yaz