Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,34 oldu

AA Finans’ın enflasyon beklenti anketine göre, temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 33,90’a gerileyeceği öngörülüyor.

30.07.2025 16:36:280
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Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,34 oldu

AA Finans'ın temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artış kaydetmişti. 

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