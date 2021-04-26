Ekonomiye Anneler Günü Dopingi

Yaz aylarıan girmeden ilk önemli ekonomik hareketin ise dünya çapında alışverişlerin büyük zıplama yaptığı Anneler Günü dönemi olacak gibi görünüyor.

Anneler günü dünya toplumlarında moral değeri çok yüksek bir gün. Bu özel gün sadece alışveriş için bir bahane olmuyor, insanların çocukken öğrendikleri, annelerinden onlara geçen manevi değerlerini yeniden hatırlamaları için de önem taşıyor. Sosyal medyada yoğunlaşan anneler günü mesajlarından gördüğümüz üzere, diğer özel günlere oranla, insanlar anneler gününe daha duygusal anlamlar yüklüyorlar.

Noel döneminde artan alışveriş ve eğlence harcamalarının aksine anneler günü için yapılan harcamalar ve alışverişlerin daha büyük özene konu olduğunu tahmin edebilirsiniz zira bu dönemde seçilen hediyelerin, örneğin bir telefon, sadece hediye almış olmak için yapılan bir görev alışverişinden öte, anneye duyulan özlemin ve sevginin ifadesi olarak manevi değer taşımasına da dikkat ediliyor.

Anneler günü hediyesi seçiminin içine güçlü manevi değerlerin yansıması da girdiğinde, hediye alıp vermenin daha büyük önem taşıdığını, hediye seçmenin de daha fazla zaman ve özen istediğini hatırlamak gerekiyor. Bu süreçte insanlar hediyelerinin ulaşmasında yaşanacak sorunlara karşı da daha hassas oluyorlar. Günlük ihtiyaçlar için yapılan internet alışverişinde alınan ürünlerden vazgeçmek, geri göndermek, iade yapmak e-ticaretin olağan süreçlerinden biri gibi kabul edilebiliyor ancak anneler günü gibi manevi değeri yüksek günlerde yapılan hediye alıverişinde yaşanan sorunlar, geri iade süreçleri, hediyenin istenen kalibrasyona sahip olmaması, hediye paketinin sorunlu olması, kargonun gecikmesi gibi problemler müşterilerde büyük tepkilerin oluşmasına sebep verebiliyor. Dolayısıyla, özellikle bu tür günler için yapılan hazırlıklarda şirketlerin alarm seviyesinin zirveye taşınması gerekiyor. Anneler günü hediyeleri için yapılan alışverişler, verilen siparişler, e-ticaret şirketleri için, normal günlük alışverişlerden çok daha önemli, şirketin imajı açısından da stratejik değere sahip operasyonlar olarak değerlendirilmeli.

Anneler günü için en fazla tercih edilen hediyelerden olan akıllı telefonlar gibi ürünler konusunda tedarikçilerle önceden hazırlıklarını tamamlayan, kargoya vermeye hazır şekilde stoklarını güncelleyen e-ticaret şirketlerinin bu zor Covid-19 günlerini en avantajlı şekilde atlatacağını tahmin etmek de zor değil. Aynı şekilde, müşterilerin satış sonrası şikayetleri için de hazır olmak, bugünlerde ayrıca bir önem arz ediyor.

Müşteri kitlesinin dışarı çıkamadığını, teknik servislere gidemediğini, hatta ürün iade etmek için kargo şirketlerinin şubelerine dahi ulaşmakta sorun yaşayacaklarını çok iyi analiz etmek gerekiyor. Satış sonrası hizmetler için buna göre hazırlık yapmak, kargo şirketleri ve tedarikçilerle müşterilerin sorunlarını pratik şekilde çözmek için anlaşmalar yapmak müşterilerin gözünde değer kazanmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için önemli girişimler.