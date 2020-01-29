Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Böylece, ekonomik güven endeksi üst üste 4. ayında da yükselişini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Endeks, 2019 eylül ayından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Eylül ayında 89,3 puanda olan ekonomik güven endeksi, ekimde 92,8'e; kasımda 94,3; aralık ayında 96,5 ile kademeli yükselişini ocak ayına da taşıdı. Endeks, 2019 mayıs ayında 81,8 puan ile yılın en düşük seviyesini görmüştü.



Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.