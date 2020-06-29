Ekonomiye güven arttı

Haziran ayında ekonomik güven endeksi, 73,5 seviyesine yükseldi. Bir önceki ayda veri 61,7 puan olarak gerçekleşmişti.

Koronavirüs salgınında mayıs ayından itibaren toparlanma çabasında olan ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 puana yükseldi. Ekonomik güven endeksi nisan ayında 51,3 ile tarihi seviyelere geriledikten sonra mayıs ayında 61,7 puana çıkarak dipten dönmüştü. Böylece, salgın öncesi şubat ayında 97,5 puan ile yaklaşık 2 yılın zirvesinde olan endeks, nisanda yaşanan sert düşüşün yarısını geri almış oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.



























