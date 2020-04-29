Ekonomiye güven salgın sonrası çakıldı!

Ekonomik güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 44,1 azalarak 51,3'e geriledi. Endekste bu ay görülen 51,3 seviyesi tarihin en düşük ekonomik güven endeksi verisi oldu.

29.04.2020 10:53:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomiye güven salgın sonrası çakıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında 91,8 iken, nisan ayında yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tarihin en düşük ekonomik güven endeksi

2007 yılından itibaren açıklanmaya başlayan ekonomik güven endeksinde bu ay gelen 51,3'lük seviye en düşük değer olarak gerçekleşti. Endekste bir önceki en düşük seviye 2008 kasım ayında 61,2 olmuştu. Ekonomik güven endeksi 114,8 ile 2011 Ocak ayında zirveyi görmüştü.

Hizmet sektöründe güven yüzde 50 azaldı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 5,8 azalarak 54,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 36,8 azalarak 62,3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 gerileyerek 46,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26 azalarak 75,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 düşerek 44,7'ye geriledi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de gelmesiyle mart ve nisan aylarında tedbirler artırılmış, bazı sektörlerde faaliyetler azalırken, bazılarında da uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Evde kalan oyun severlere destek

Evde kalan oyun severlere destek

Perakendede gerçek zamanlı dönem

Perakendede gerçek zamanlı dönem

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.