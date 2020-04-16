Ekonomiyi tekrar açmanın esaslarını açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü koronavirüs salgınının ülkenin bazı kısımlarında plato aşamasına geçtiğini vurgulayarak "Evde kalma kurallarını gevşetecek bir yönerge" açıklayacağını söyledi.

Trump Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, "Mücadele devam ediyor fakat veriler ülke bazında virüsün zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor. Bu teşvik edici gelişmeler -yarın duyurulacak olan- ülkeyi aktiviteye yeniden açmak konusunda bizi güçlü bir pozisyona getiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ülkede iş yerlerinin kapanması ile geçtiğimiz ay 16 milyon insanın işini kaybetmesine neden olan sosyal mesafe kurallarını gevşetmek konusunda hevesli, fakat eyaletlerin ya da yerleşiklerin sosyal mesafe kurallarını genişletmek konusundaki hamleyi uygulayıp uygulamayacakları netleşmiş değil.

Çarşamba günü Trump, ülkeyi yeniden açmak konusunda bir yöntem arayışı ile neredeyse 200'den fazla liderle görüştü. Finans endüstrisinden yöneticiler, Başkan Trump'a insanların rahatça işlerine dönebilmelerinden önce daha fazla test yapılmasının yerinde olacağını belirttiler.

Koronavirüs ABD'de 620,000 kişiyi enfekte etti ve ölü sayısı 30 bin civarında.