Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İki ayrı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişi hakkında yolsuzluk ve yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler var. İmamoğlu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Terör suçlamasından yapılan soruşturmada ise tutuklama talebi reddedildi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 41 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.