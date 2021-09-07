Bitcoin, El Salvador'da yasal para birimi oldu

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

7.09.2021 10:05:000
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Bitcoin, El Salvador'da yasal para birimi oldu

Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi 'Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı. NTV'nin haberine göre, El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı. 

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

OTURMA İZNİ VERİYOR

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

52 BİN DOLARI AŞTI

Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.

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