Elektriğin bugünü ve geleceği Electricity Eurasia’da konuşulacak

Electricity Eurasia, TG Expo kuruluşu Sektörel Fuarcılık tarafından 24- 26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. “Türkiye’nin Elektrik Fuarı” sloganıyla ikincisi organize edilecek olan fuarla eş zamanlı düzenlenecek zirve ise alanında uzman konuşmacılarla sektördeki inovatif çözümleri, akıllı teknolojileri ve enerji verimliliği stratejilerini gündeme alacak.

Electricity Eurasia Basın Toplantısı’nda TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü H. Cem Şenel, ETMD-Elektrik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, EMSAD-Elektromekanik Sanayiciler Derneği Denetim Kurulu Üyesi Servet Erginyavuz, ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ve AKÜDER-Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Serpil Özkan konuşmacı olarak yer aldı.

Electricity Eurasia, Türkiye’nin elektriğe odaklanan ilk fuarı olarak inşaat ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına karşılık verecek. Electricity Eurasia, üç gün boyunca Türkiye’nin son 20 yılda büyüyen inşaat sektöründeki, Avrupa’daki yeşil yatırım projelerindeki ve hızla büyüyen küresel pazarlardaki elektrik ve elektrik ekipmanları talebini karşılamayı hedefliyor.

Electricity Eurasia’nın Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle bulunduğu bölgeye yön veren önemli bir etkinlik olma hedefiyle ikinci yılında daha kapsamlı bir program sunacağını belirten TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “Fuarımızda elektrik ve elektrik ekipmanları sektörüne yön veren üreticileri, satın almacıları, yatırımcıları, pano üreticilerini, inşaat sektörü profesyonellerini, müteahhitleri, mühendisleri, mimarları, kamu ve akademi dünyası ile buluşturacağız. Merkezine sadece elektriği alarak tüm alt bileşenleri bünyesinde toplayacak olan fuarla eş zamanlı olarak düzenleneceğimiz zirvede ise alanında lider firma, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile teorik ve uygulamalı sunumlar yapılacak” dedi.

Zirvede dijital dönüşümün elektrik sektöründeki etkilerini ve bu dönüşümle nasıl rekabet avantajı elde edebileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklarına da değinen Cem Şenel, “İnşaat sektöründe ve kentsel dönüşüm projelerinde elektriğin ve elektrik ekipmanlarının rolü ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri de önemli paneller arasında yer alacak. Bununla birlikte Electricity Eurasia, fuar ve zirve kapsamında düzenlenecek inovasyona adanmış özel alanlara ek olarak katılımcılara ve ziyaretçilere yönelik birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak” dedi.