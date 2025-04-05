Elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarife değişiklikleri 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidildi. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyatta değişik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı güncelledi. Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 400 lira olarak uygulanacak

Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 3 bin lira olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi (bugün) itibariyle geçerli olacak.