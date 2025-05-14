Elektrikli araç satışları ticaret belirsizliklerine karşı ne yaptı?

Dünyada nisanda 1,5 milyon elektrikli araç satılırken, ocak-nisan dönemindeki satışlar 5,6 milyona ulaştı. İlk dört aydaki satışların 3,3 milyonu Çin'de, 1,2 milyonu Avrupa'da gerçekleşti.

Elektrikli araç satışları, küresel çaptaki ticaret belirsizliklerine rağmen nisanda yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, nisanda 1,5 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satışlar yıllık bazda yüzde 29 büyümeye işaret ederken, aylık bazda yüzde 12 gerileme kaydedildi.

Dünyada bu yıl ocak-nisan dönemindeki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 5,6 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışların 3,3 milyonu Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 35 arttı. Çin'de nisandaki satışlar yıllık bazda yüzde 32 yükseldi ancak aylık bazda yüzde 9 düştü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde elektrikli araç ve parçalarına yönelik tarifeler uygulanmaya devam ederken, Çin'den ABD'ye önemli miktarda elektrikli araç ihracatı yapılmadığından, bu tarifelerin satışlarda büyük bir etkisi görülmüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçlara yönelik açıkladığı yüzde 25 gümrük tarifesi bulunuyor.

- Avrupa'daki büyük pazarlarda güçlü büyüme

Elektrikli araç satışları yılın ilk dört ayında Avrupa'da yıllık bazda yüzde 25 büyüdü ve 1,2 milyona çıktı. Avrupa'daki büyük pazarlarda yılın ilk dört ayında güçlü büyüme görüldü. Satışlar, söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 42, İtalya'da yüzde 56, İspanya'da yüzde 57 ve İngiltere'de yüzde 32 yükseldi. Tüketici teşviklerinin zayıfladığı Fransa'da satışlar aynı dönemde yüzde 14 geriledi.

ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika pazarında elektrikli araç satışları ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 5 arttı. Meksika, Çin'in ülkeye ihracatındaki yükselişe bağlı olarak satışların en hızlı büyüdüğü pazar oldu. Dünyanın geri kalanında ilk dört aydaki elektrikli araç satışları da yıllık bazda yüzde 37 artışla 500 bine ulaştı.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, devam eden tarife müzakerelerinin elektrikli araç sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Ancak Çin ve Avrupa'daki yerli üreticiler sessizce iyi performans göstermeye ve pazar paylarını artırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği, bu yılki elektrikli araç satışları açısından kesinlikle bir başarı öyküsü. Avrupa'daki emisyon hedefleri, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için sektörü ateşledi." ifadelerini kullandı.

- Dünyada bu yıl satılan tüm araçların dörtte birinden fazlasının elektrikli olması bekleniyor

Dünyada bu yıl elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşacağı ve satılan tüm araçların yüzde 25'inden fazlasını oluşturacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık olarak yayımladığı Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, küresel ekonomideki belirsizlikler ve otomotiv sektörüne yönelik baskılara rağmen elektrikli araç satışları büyümeye devam ediyor.

Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aşarken, bu araçların pazar payı da ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Çin, geçen yılki satışların yarısından fazlasını oluşturarak pazardaki liderliğini korudu. Geçen yıl Çin'de satılan 11 milyon elektrikli araç, 2022'de dünya çapında satılan toplam elektrikli araç sayısına eşit oldu.

Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan piyasalarda da geçen yıl elektrikli araç satışları yüzde 60 seviyesinde büyüme gösterdi. ABD'de satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda yüzde 10 arttı, Avrupa'da ise teşvikler ve destekleyici politikaların zayıflamasıyla satışlar durgun seyretti.

Çin'de geçen yıl satılan elektrikli araçların üçte ikisinin fiyatı, satın alma teşvikleri olmamasına rağmen konvansiyonel araçların altında gerçekleşti ancak birçok ülkede elektrikli ve geleneksel araç fiyatları arasındaki makas açık kalmaya devam etti.

- Satışlar yılın ilk 3 ayda yüzde 35 yükseldi

Bu yılın ilk 3 ayında ise elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 35 artış gösterirken, bu yıl dünya çapında satılan her 4 araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor. Devam eden büyümeyle, bu yıl toplam elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyüme, ticaretin gelişimi ve sanayi politikaları, elektrikli araç sektörünün görünümünü etkileyebilir ancak elektrikli araç fiyatlarının daha erişilebilir hale gelmesi satışları destekliyor.

Rapora göre, elektrikli araçların yakıt maliyeti birçok pazarda daha ucuz hale gelmeye başladı. Petrolde varil fiyatının 40 dolar seviyesine düşmesi halinde bile Avrupa'da halihazırda elektrikli bir aracı evde şarj ederek çalıştırmanın maliyeti, geleneksel araç yakıt maliyetinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomideki önemli belirsizliklere rağmen elektrikli araç satışlarının güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Elektrikli araç satışlarının uluslararası otomotiv sektörü için önemli sonuçlar doğuracak şekilde rekor kırmaya devam ettiğine işaret eden Birol, "Bu yıl, dünya çapında satılan her 4 araçtan en az birinin elektrikli olmasını ve gelişmekte olan birçok ekonomide büyümenin hızlanmasını bekliyoruz. 2030 itibarıyla, elektrikli araçların giderek daha uygun fiyatlı hale gelmesiyle, dünyada satılan her 5 araçtan en az ikisinin elektrikli olacağını öngörüyoruz" dedi.



















