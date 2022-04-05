Elektrikli otomobil üreticisine Tesla'dan sonra dev sipariş

Araç kiralama firması Hertz Global Holdings, İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar’dan beş yıl içinde 65.000’e kadar araç alacağını duyurdu.

Hertz açıklamasına göre Polestar’ın otomobilleri bu baharda Avrupa’da ve daha sonra Kuzey Amerika ve Avustralya’da satışa sunulacak. Florida merkezli şirketi başlangıçta Polestar 2 sedan sipariş edecek. Hertz hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %1.75 yükseldi. Hertz, Ekim ayında Tesla’dan 100.000 elektrikli otomobil satın alacağını, özellikle Model 3’ü tercih ettiğini duyurmuştu.

Bu sipariş, genç otomobil üreticisi için aynı zamanda önemli de bir tanıtım imkanı veriyor. Anlaşma, 2017’de Volvo’dan ayrılan ve geçen yıl 29.000 araç sevk eden Polestar için önemli bir adım. Anlaşma 3 milyar dolardan fazla bir rakamı işaret ediyor.

Ancak Hertz anlaşması Business Insider’ın haberine göre satışlarda kısa bir artıştan daha fazlası anlamına geliyor çünkü markanın görünürlüğü de artacak.

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Kabul edelim, bizim gibi yeni bir marka adına daha geniş pazarda erişim ve görünürlük kazanmak için bu harika bir fırsat” diyor.

AutoForecast Solutions’ın küresel araç tahminlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sam Fiorani, otomobil üreticilerinin kiralık filoları her zaman pazarlama departmanlarının bir uzantısı olarak gördüklerini, ancak stratejinin, çok az sayıda tüketicinin sürüş deneyimine sahip olduğu elektrikli otomobilleri kullanmaya çalışan şirketler için özellikle anlamlı olduğunu söyledi.

Polestar’ın araba kiralama anlaşması daha fazla alıcıyı elektrikli arabalara yöneltebilir.

Polestar kısa bir süre önce de üstü açılabilen, tamamen elektrikli Polestar O2 konseptini tanıtmıştı.

Çinli Geely ve Volvo Cars tarafından kurulan Polestar, bu yıl özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) Gores Guggenheim Inc (GGPI.O) ile birleşmeye hazırlanıyor .