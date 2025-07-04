Elektronik haberleşme sektörü 2024'te yüzde 81,44 büyüdü

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, elektronik haberleşme sektöründe 2004'te başlayan serbestleşme süreci ve yapılan düzenlemelerle birlikte istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdi.

Geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 2023'e göre yüzde 81,44 artarak 407,46 milyar lirayı aştı. Bu rakam geçen yıl 224,56 milyar lira olmuştu.

Bu kapsamda mobil şebeke işletmecilerin gelirlerine bakıldığında ise en yüksek payı 108,11 milyar lirayla Turkcell'in aldığı görüldü. Gelirlerin 89,28 milyar lirasını Vodafone, 61,43 milyar lirasını Türk Telekom, 58,83 milyar lirasını TT Mobil ve 89,81 milyar lirasını ise diğer işletmeciler tarafından elde edildiği belirlendi.

Mobil şebeke işletmecilerinin pazar payı yüzde 62,8

Elektronik haberleşme sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak işletmecilerin yatırımları da geçen yıl artmaya devam etti.

İşletmeciler tarafından gerçekleştirilen yatırımların tutarı 2024'te 94,08 milyar lira civarında gerçekleşti. Söz konusu yatırımlar 2023'te 52,41 milyar lira olmuştu.

Geçen yıl, Türk Telekom 18,32 milyar lira, Turkcell 25,83 milyar lira, Vodafone 12,46 milyar lira, TT Mobil 12,48 milyar lira, diğer işletmeciler ise 24,99 milyar lira yatırım yaptı.

Toplam gelirlerdeki payını sürekli artıran mobil şebeke işletmecilerinin pazar payı 2024'te yüzde 62,8 seviyesine ulaşırken, Türk Telekom'un payı yüzde 15, Turkcell'in yüzde 26,5, Vodafone yüzde 21,9, TT Mobil yüzde 14,4, diğer işletmeciler ise yüzde 22 olduğu tespit edildi.