Elon Musk. 2016’dan bu yana ilk kez Tesla hissesi sattı

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’da şirketteki payının yüzde 10’luk kısmını satıp satmama konusunda açtığı anketten kısa bir süre sonra 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.

300 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi konumundaki 50 yaşındaki Elon Musk, ses getiren Twitter anketinin ardından 5 milyar dolarlık hisse satışı yaptı. Bloomberg HT’nin haberine göre, Musk’ın düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için yapıldığını duyuruldu.

Açıklamada ayrıca işlemlerin Eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı da kaydedildi.

Musk’ın 2012’de elde ettiği bir opsiyon ödülünden gelen bu kontratların vadesi gelecek yıl Ağustos ayında doluyordu ve bu nedenle, Musk’ın bu kontratları bu süreden önce işleme koyması gerekiyordu. Bu gibi kontratların satılması gelir vergisi yükümlülüğü getiriyor ve bu vergiler genellikle yeni elde edilen hisselerin bazıların satışı yoluyla karşılanıyor.

Ankette çoğunluk satış çağrısı yapmıştı

Bu satış, Musk’ın 6 Kasım’da Twitter’da “Son dönemde realize edilmemiş kazançların vergiden kaçınmanın bir aracı olduğu şeklinde çok şey söylendi, bu nedenle Tesla’daki payımın yüzde 10’unu satmayı teklif ediyorum” diyerek açtığı anketin ardından geldi. Ankete gelen 3,5 milyon yanıtının yaklaşık yüzde 58’i hisse satışı yönünde oy kullandı. Anket sonrası şirket hisseleri yüzde 16 değer kaybetti.