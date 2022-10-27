Elon Musk, elinde lavabo ile twitter binasında...

Tesla ve Space X CEO’su twitter binasından elinden bir lavabo ile video paylaştı. Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" notunu düştü.

Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen twitter’ı satın alma sürecinde sona yaklaşılıyor. Musk’ın cuma gününe kadar anlaşmayı tamamlayacağı konuşuluyor.

Musk'ın Twitter'in merkezine girerken paylaştığı video da dikkat çekti. Videoda, Musk’ın şirketin merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşıdığı görülüyor. Tesla ve Space X CEO’su Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" notunu düştü. Musk, aynı şekilde Twitter profilini "Baş amir" (Chief twit) olarak değiştirdi.

Anlaşmanın Cuma günü tamamlanması bekleniyor

44 milyar dolarlık Twitter şirketini satın alma işlemlerinin de Cuma günü tamamlanacağı kaydediliyor. Musk’ın, pazartesi günü, anlaşmayı kısmen finanse eden bankacılara Cuma gününe kadar tamamlayacağını söylediği bildirildi. Toplam yedi banka, anlaşma için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansman hazırlıklarını tamamladı ve Musk’a nakit göndermek için gerekli belgeleri imzalıyor. Para Perşembe günü anlaşmanın tamamlanmasından önce emanette tutulacak.

ABD’nin Delaware eyaletinde, Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, taraflara anlaşmayı kapatma veya sonuca karar vermek için Kasım ayında duruşmaya çıkma seçenekleri için Cuma günü saat 17: 00’ye kadar süre vermişti.

Musk, Twitter'da büyük çaplı işten çıkarma planını yalanladı

Twitter anlaşmasında sona yaklaşan dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın şirkette büyük çaplı bir işten çıkarmayı düşünmediği belirtildi. Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına Çarşamba günü şirketi devralması durumunda çalışanların yüzde 75'ini işten çıkarmayı planlamadığını söylediği belirtildi.

Musk, şirketin San Francisco'daki ofisinde yaptığı konuşmada işten çıkarmalarla ilgili önceki haberleri yalanladı. Bununla birlikte Musk'ın şirkette bir işten çıkarma planına hâlâ sahip olduğu bildirildi.