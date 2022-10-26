Elon Musk, Twitter'da son imza için tarih verdi

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Twitter anlaşmasını Cuma günü tamamlamayı planladığı belirtildi. Musk açıklamayı satın alma için finansman sunan bankacılarla yaptığı toplantıda yaptı.

Twitter'da satın almanın tamamlanması durumunda çalışanların önemli kısmını çıkaracağını iddia ederek anlaşmayı yokuşa sürdüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Elon Musk'ın Twitter anlaşmasını Cuma günü sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Tesla'nın patronu Elon Musk, Pazartesi günü anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı planladığını belirtti. Anlaşma için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların nihai anlaşmayı son aşamaya taşıdığı ve Musk'ın nakit transferi yapmadan önce son adımlar olan anlaşmanın imzalanması sürecine gelindiğini belirtildi. Haberin üzerine Twitter hisselerinde hızlı artış kaydedildi.

Musk'ın işten çıkarma planı soru işareti yaratmıştı

Geçen hafta basına yansıyan işten çıkarma planı Musk'ın Twitter yöneticilerini anlaşmadan çekilmeye zorladığı şeklinde yorumlanmıştı. Washington Post'un haberine göre, Elon Musk, potansiyel yatırımcılara sosyal medya şirketini devralma anlaşmasının bir parçası olarak Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Görüşmelere ve belgelere atıfta bulunulan habere göre, şirketin sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda işten çıkarmalar bekleniyordu. Şirket, Temmuz ayında, işe alımları önemli ölçüde yavaşlattığını söylemişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu. Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.