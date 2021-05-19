Elon Musk ve Çin etkisiyle Bitcoin 39 bin doların altını gördü

Elon Musk’ın mesajları ve Çin’de kripto para ile yapılan işlemlere sınırlama getirildiği haberlerinin ardından Bitcoin’de düşüş var… Bitcoin uzun zaman sonra 40 bin doların altını gördü.

Kripto paralar içinde en bilineni olan Bitcoin bir süredir Elon Musk’ın tweetleriyle kan kaybediyordu. Bitcoin bu kez Çin’den gelen haberlerle birlikte gün içinde en düşük 38 bin 514 doları gördü.

Bitcoin saat 13.40 itibarıyla sularında 39 bin 400 dolar bandında seyrediyordu.

14 Nisan’da 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran bitcoin böylece yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

MUSK’IN ARDINDAN ÇİN

Dün dış basına yansıyan haberlere göre Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği’nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.

MUSK’IN TWEETLERİ DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI

Tesla CEO’su Elon Musk ise kısa bir süre önce Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurmuştu. Musk, “Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz” demişti. Musk’ın sonraki tweetleri ise otomobil üreticisinin madeni paranın elinden çıkıp çıkmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açtı.