Elon Musk’tan 2 tweet: Kırık kalp paylaştı, Bitcoin çakıldı

Kripto para piyasalarındaki olumlu rüzgar tersine döndü. Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto paralarla ilişkisini keseceğini ima eden bir paylaşım yapınca, Bitcoin yüzde 4 oranında değer kaybetti.

Musk Twitter hesabından kırık kalp emojisiyle Bitcoin paylaşımı yaparken, Musk’ın paylaşımı Bitcoin’den vazgeçebileceği şeklinde yorumlandı. Bitcoin yüzde 4’e yakın düşüşle 37 bin 790 seviyesini gördü.

Paylaşım sonrası Ethereum fiyatı yüzde 3 düşüşle 2 bin 692 dolar oldu. Dün değer kazanan Dogecoin ise yüzde 13 azalarak 37 cent oldu. Ripple ise yüzde 6 değer kaybederek 97 cent oldu.

Son 24 saatte Bitcoin'in değer kaybı yüzde 6'ya, Ethereum'un değer kaybı ise yüzde 8'e yaklaşırken; Dogecoin'da bu oran yüzde 14'ü aştı.

ELON MUSK’TAN İKİNCİ TWEET

Elon Musk, bitcoinle ilgili bir diğer paylaşımında görüntülü olarak konuşan bir çifte yer verdi. Görseldeki erkek Bitcoin düşüşünü izliyor ve ağlıyor. Elon Musk’ın paylaşımlarının ardından twitter’da #StopElon hastagh’i TT listesine girdi.











