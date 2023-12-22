Elon Musk’tan finans piyasalarına eleştiri

Elon Musk, Tesla’nın halka açık olarak sermayeye daha kolay eriştiğini kabul ederken SpaceX’in halka kapalı olması sayesinde daha yüksek risk alabildiklerini belirtti.

22.12.2023 09:54:380
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Elon Musk’tan finans piyasalarına eleştiri

Elon Musk, ABD finans piyasalarını sert sözlerle eleştirdi. Elon Musk, ARK Investment Management Kurucusu Cathie Wood ile X platformundaki söyleşisinde konuşan Elon Musk halka açık şirketlerin karşılaştığı regülasyonlardan şikayet ederken hissedarlardan gelen baskının verimliliği düşürdüğünü ve pasif endeks yatırımının volatiliteyi artırdığını savundu.

Tesla ve SpaceX gibi yüksek piyasa değerli şirketlerin CEO’su Musk “Halka açık şirketin kötü bir çeyrek geçirmemesi için yoğun bir baskı var. Bu, faaliyetlerin daha az verimli olmasıyla sonuçlanabiliyor. Yatırımcılarla şirketlerin uzun vadeli vizyonları arasındaki zaman ufku eşleşmiyor” dedi.

ETF’ler gibi endeksleri takip eden pasif yatırımların çok büyük ölçeklere ulaştığını belirten Musk “Günün sonunda birileri aktif yatırım kararı veriyor. Pasif yatırımcılar aktif yatırımcıların kararına göre hareket ediyor. Sonuç olarak dört, beş aktif yatırımcının kararına göre devasa hisse hareketleri oluşuyor” açıklamasını yaptı.

Musk Tesla’nın halka açık olarak sermayeye daha kolay eriştiğini kabul ederken SpaceX’in halka kapalı olması sayesinde daha yüksek risk alabildiklerini belirtti.

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