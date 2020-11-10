Elvan'dan "enflasyonla mücadele" vurgusu

Meclis’te yemin ederek görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasalarda verdiği ilk mesajında enflasyonla mücadele ve mali disiplin vurgusu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Lütfi Elvan, ekonomiye ilişkin ilk değerlendirmesini yazılı açıklama yoluyla yaptı ve izleyeceği politikalara yönelik ipuçları verdi. Enflasyonla mücadele ve mali disiplin vurgusu yapan Bakan Elvan, piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi.

Ekonomi politikalarının esasını, büyüme ve istihdamı artıma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasının oluşturacağını belirten Elvan, “Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir” dedi.

"Enflasyonla mücadeleye tüm araçlarımızla destek vereceğiz"

Bakan Elvan, bu kapsamda oluşturacakları politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak, istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.



Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni ivme kazandıracaklarının altını çizen Lütfi Elvan, “Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız” diye konuştu.



"Mevzuatta öngörülebilirlik artırılacak"

Başta vergi düzenlemeleri olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılacağına değinen Elvan, “Bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği halinde atılacaktır” dedi.

"Sosyal programlar devam edecek"



Uygulanacak ekonomi politikalarıyla bir taraftan tüm vatandaşların üreterek gelir elde ettiği ortam tesis edeceklerini vurgulayan Elvan, “Diğer taraftan başta COVID-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



"Piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız"



Elvan, önümüzdeki dönemin küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, şunları söyledi; “Bu çerçevede makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız."