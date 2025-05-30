Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından duyurdu.

30.05.2025 10:25:410
Paylaş Tweet Paylaş
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Işıkhan’ın X’teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İngiltere'de otomobil üretimi için 70 yılın en kötü nisan ayı

İngiltere'de otomobil üretimi için 70 yılın en kötü nisan ayı

Mayıs ayı enflasyon beklentisi: Tahminler ne yönde?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi: Tahminler ne yönde?

BSH Türkiye 30 yılını kutluyor

BSH Türkiye 30 yılını kutluyor

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Yapılandırılan borçlar için taksit uyarısı

Yapılandırılan borçlar için taksit uyarısı

Emlak Konut duyurdu: Suudi Arabistan'da yeni şirket

Emlak Konut duyurdu: Suudi Arabistan'da yeni şirket

Yorum Yaz