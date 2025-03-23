Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı.

23.03.2025 16:35:580
Paylaş Tweet Paylaş
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
  • Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.
  • Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.
  • Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.
  • TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Küresel piyasalar gelecek hafta: ABD'de açıklanacak veriler izlenecek

Küresel piyasalar gelecek hafta: ABD'de açıklanacak veriler izlenecek

Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza

Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza

Bakan Şimşek: Programın uygulanması yönünde hiçbir tereddüt yok

Bakan Şimşek: Programın uygulanması yönünde hiçbir tereddüt yok

Fed, 2024'te 77,6 milyar dolar zarar açıkladı

Fed, 2024'te 77,6 milyar dolar zarar açıkladı

EPDK kararları: Avans ödemeleri ertelendi

EPDK kararları: Avans ödemeleri ertelendi

Yorum Yaz