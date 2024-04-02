Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin bayram ikramiyelerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

2.04.2024 10:01:400
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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, BAĞ-KUR’dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

SSK emekli ikramiyesi ödeme tarihi

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

BAĞ-KUR emekli ikramiye ödeme tarihi

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ikramiye ödeme tarihi

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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