Emeklilere bayram ikramiyesi kararı yürürlüğe girdi

3 bin liralık emekli ikramiyesi düzenlemesini de içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12.03.2024 09:17:050
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Emeklilere bayram ikramiyesi kararı yürürlüğe girdi

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen ve emekli ikramiyeleri ile örgüt adına suç işleme konularında düzenleme yapan yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.

Yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler göz önüne alınarak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiilini bağımsız bir suç niteliğinde düzenleyerek, bu suçu işleyenlerin 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar cezalandırılmasını öngörüyor. Hüküm yalnızca silahlı örgütlerle bağlantılı olarak uygulanacak.

Yasayla ayrıca, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 TL'den 100 TL'ye, cezanın üst tutarı da 100 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

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