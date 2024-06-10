Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor: Takvim nasıl işleyecek? Peki ödeme takvimi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

10.06.2024 09:44:320
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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

Kimler hangi tarihte alacak?

Ödeme takvimine ilişkin bilgiler şöyle: 4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak.

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