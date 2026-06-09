Emirates, uçak içinde kullanılan 88 ton plastiği yeniden dönüştürdü

Dünya Çevre Günü kapsamında sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları paylaşan Emirates, uçak içi ikram servislerinde kullanılan ve kullanım ömrünü tamamlayan plastik ürünleri yeniden dönüştürerek son bir yılda 88 tondan fazla plastiği yeni ürünlere dönüştürdü. Havayolu, bu uygulamayla bir yandan atık miktarını azaltırken döngüsel ekonomi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Emirates, Haziran 2023'te başlattığı kapalı döngü geri dönüşüm programının dikkat çekici sonuçlarını paylaştı. Havayolu, son bir yılda Ekonomi Sınıfında kullanılan uçak içi yemek servis ekipmanlarından elde edilen 88 bin kilogramdan fazla plastiği yeniden işleyerek uçaklarda kullanılmak üzere yeni ürünlere dönüştürdü.

Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hareket eden Emirates, uçak içi ikram servis ekipmanlarında kapalı döngü üretim modeline geçiş için 50 milyon Dirhem’in üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Kullanım ömrünü tamamlayan veya hasar gören Ekonomi Sınıfı tepsileri, yemek kapları, atıştırmalık servis ürünleri ve kâseler uçuşların ardından toplanarak temizleniyor, inceleniyor ve Dubai'deki alanında uzman bir tesiste yeniden işleniyor. Bu süreç sonunda, yüzde 25'e kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeren yeni servis ürünleri üretiliyor. Üretilen ekipmanlar daha sonra Emirates Flight Catering'e teslim edilerek binlerce uçuşta yeniden kullanıma sunuluyor.

Emirates'in küresel uçuş ağında her yıl milyonlarca tepsi, kâse ve servis ürünü kullanılıyor. Program sayesinde çöpe gönderilen plastik atık miktarı önemli ölçüde azaltılırken, geri dönüşüm ve üretim süreçlerinin yerel olarak gerçekleştirilmesi sayesinde lojistik kaynaklı emisyonların da düşürülmesi hedefleniyor.

Program, havacılık sektörüne yönelik servis ekipmanları alanında faaliyet gösteren ve kapalı döngü üretim konusunda uzmanlaşmış deSter FZE UAE iş birliğiyle yürütülüyor. Dünyanın önde gelen döngüsel ekonomi kuruluşlarını bir araya getiren CE100 ağı üyesi olan deSter, sürdürülebilir uygulamalar alanında uluslararası kabul gören Ecovadis tarafından verilen "Gold" sürdürülebilirlik derecesine sahip bulunuyor. Tesis ayrıca güneş enerjisi kullanımı, verimli su yönetimi ve atık azaltım uygulamaları gibi sürdürülebilir tasarım prensiplerini de bünyesinde barındırıyor.