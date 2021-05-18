Emlak Katılım, faizsiz finans konusunda danışmanlık hizmeti verecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlaması için Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye izin verdi.