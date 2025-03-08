Emlak Konut kâr payı kararını duyurdu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre pay başına net 0.40 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi ise 18 Haziran 2025.

Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 13.197.381.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen net dönem karı ise 2.122.684.722,97 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 760.000.000,00 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin yüzde 20'si olan üst sınıra ulaştığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde (3.800.000.000,00*0,20 =760.000.000,00) herhangi bir Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 13.197.381.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Geçmiş Yıl Zararları olan 8.238.933.000,00 TL düşüldükten sonra 2024 yılı içerisinde yapılan 72.967.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 5.031.415.000,00 TL Net Dönem karının 0,3021018938015'u olan 1.520.000.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.520.000.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmı olan 190.000.000,00 TL üzerinde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ortaklara dağıtılacak kardan ödenmiş sermayenin yüzde 5'lik kısmı çıkarılarak kalan kalan tutarın yüzde 10'u olan (( 1.520.000.000,00 TL- 190.000.000,00 TL) *0,10)) 133.000.000,00 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, yasal kayıtlarımıza göre kalan 469.648.722,97 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.520.000.000,00 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,40 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 15.05.2025 tarihinde yapılması, hususlarının onayı için Genel Kurul'a önerilmek üzere şirketimiz Yönetim Kurulu karar almıştır.