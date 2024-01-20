Emlakjet, enflasyonun gayrimenkul sektörüne yansımalarını inceledi

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçiye ulaşan Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2023 yılı Aralık ayı emlak verilerini yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde Aralık ayında konut arayanların %44’ü kiralık %56’sı satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık ve kiralık fiyatlarında radikal bir değişiklik gözlemlenmiyor.

TÜİK Verilerine göre 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre; konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde Aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 714 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve %8,3 pay ile Ankara, 7 bin 166 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 65 konut ile Hakkari oldu.

TÜİK raporuna göre Aralık ayında da yabancılara konut satışında azalma var. Aralık ayında yabancılara 2 bin 64 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK raporuna göre, yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,7 azalarak 2 bin 64 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 796 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 609 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Mersin izledi.

Aydın’a Rağbet Arttı

Türkiye’nin önde gelen yeni nesil gayrimenkul platformu Emlakjet’in Aralık ayı verilerine göre satılık ev arayışında Aydın, %22’lik oranla lider oldu.

Yayınlanan enflasyon verileri ve asgari ücret güncellemesinin sektöre etkileri

Emlakjet Aralık ayı verilerine göre, %44’lük bir kesim, son aylarda görülen gayrimenkul fiyatlarındaki durağanlığın, yayınlanan enflasyon verileri ve asgari ücret güncellemesi ile değişeceğini düşünüyor. 2023 yılının hem ülkemiz hem de dünyamız için zorlu bir yıl olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat “2023 yılında yaşanan deprem, savaş gibi küresel gelişmeler, 2023’ün ikinci yarısında yükselen konut kredi faizlerinin konut alımını yavaşlatması emlak sektöründe de belirsizliklere yol açtı. 2024 yılında da yüksek faiz ortamı aynı şekilde devam edecekse işlem adetlerinde yavaşlama sürecektir. Diğer yandan arsaya olan talebin giderek artacağını ve de artan inşaat maliyetleriyle beraber konut fiyatlarında da yaklaşık olarak enflasyon oranında bir artışı öngörmekteyiz” dedi.