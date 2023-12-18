Emlakjet'e göre kadınlar daha çok ev aradı

Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2023 yılı Kasım ayı emlak verilerini yayınladı.

Buna göre Türkiye genelinde Kasım ayında konut arayanların %44’ü kiralık %56’sı satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında radikal bir değişkilik olmazken, kiralardaki düşüş trendinin devam ettiği gözlemleniyor.

Emlakjet Kasım ayı verilerinde kadınların erkelere oranla daha fazla konut arama yaptığı görülüyor. Kasım ayında kadın/erkek konut arama oranı son ayların tersi yönde; kadınlarda %60, erkeklerde %40 şeklinde seyrediyor.

TÜİK Verilerine göre Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde %20,6 azalarak 93 bin 514 olurken, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Deprem Riskine Rağmen İstanbul Konut Satışlarında Lider

TÜİK verilerine göre; Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

TÜİK Kasım ayı raporuna göre yabancılara yapılan konut satışlarında azalma var

TÜİK raporuna göre Kasım ayında yabancılara 2 bin 342 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Yeni İlan Düzenlemesinin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Emlakjet kullanıcılarına, Yeni İlan Düzenlemesinin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri’ni de sordu. Emlakjet kullanıcılarına göre yeni ilan düzenlemesi gayrimenkul arama platformlarına güveni artıracak. Ankete katılanların yüzde 60’ı, yeni düzenlemenin sahte ilanların önüne geçeceğini düşünüyor.

Gayrimenkul sektöründe, bilgi kirliliğinin ve ilan kirliliğinin fazla olması ile şeffaflığın düşük olması gibi endişelerin olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “aynı ilanın farklı platformlarda farklı fiyatlardan yayınlanmasının da önüne geçecek tek fiyat düzenlemesi ve TC kimlik numarası ile ilan girişi yapılacağına dair yeni ilan düzenlemesinin sektörel manada olumlu katkıları olacağını öngörüyoruz” dedi. Emlakjet Prestige Plus üyesi, Global İpek Yapı Kurucusu Ayten İpek ise yeni düzenlemeyle ilgili olarak “gerek emlak ofislerinin gerekse bireysel kullanıcıların artık kimlik doğrulaması ile ilan girişi yapacak olmaları yaptığımız işi daha güvenilir kılacaktır. Gayrimenkul sektöründe hem emlak danışmanları hem de listeleme platformları sahte ilanlardan dolayı yanlış şekilde gündeme geliyordu artık bu kontrol sistemiyle birlikte yayınlanan ilanların doğruluğu netleşmiş olacak. Bu durumun sektörümüze olumlu katkıları olacağını düşünüyorum” şeklinde görüş bildirdi.